Адвокат заявил, что ФСБ не привлекала к уголовной ответственности двух сыновей Музраева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи ФСБ не привлекали к уголовной ответственности и не объявляли в розыск двух сыновей экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов генерала СК Владимир Семенцов.

"Никто из родственников, близких или сыновей нашего подзащитного Михаила Музраева к уголовной ответственности следователями ФСБ не привлекался, от следствия не скрывался и не объявлялся ни в федеральный, ни в международный розыск", - сказал защитник. Он уточнил, что у генерала СК Музраева два взрослых сына. "Иван Музраев, про которого наш подзащитный и следователь говорили в суде, давно работает в юридической компании в ОАЭ, а другой - Михаил - в Волгограде", - пояснил адвокат.

Накануне следователь ФСБ при продлении ареста генералу СК в Мосгорсуде заявил, что один из сыновей обвиняемого скрылся от следствия, покинув 23 марта территорию РФ, в настоящее время находится в Эмиратах. При этом следователь не уточнил, что инкриминируется покинувшему РФ сыну Музраева. Мосгорсуд в понедельник впервые провел заседание по мере пресечения генералу СК в открытом для СМИ и слушателей режиме. По решению суда обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 10 декабря.

Музраев отказывается от проведения судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, дачи показаний, а также представить следствию образец своего голоса, намеренно препятствуя установлению всех обстоятельств по делу, говорится в ходатайстве ФСБ. По словам представителя следствия, в одно производство объединены десять уголовных дел, пять человек привлечены к уголовной ответственности. Кроме Музраева, в объединенном деле речь идет о волгоградском предпринимателе Владимире Зубкове, бывшем арендаторе Центрального рынка Волгограда Евгении Ремезове, давшем признательные показания, и волгоградском криминальном авторитете Виталии Брудном, который был осужден в конце 2019 года к 10 годам колонии строгого режима по делу о покушении на убийство кикбоксера Владимира Поташкина.

Скрылся от следствия, заочно арестован в Волгограде и объявлен в международный розыск один из поджигателей дома губернатора, Лисицкий С. Э. По данным источника ТАСС, сейчас он находится в США. Также следствием в розыск объявлен Киценко - еще один фигурант объединенного в одно производство дела, который является соучастником покушения на убийство Поташкина.

Адвокаты и Музраев просили суд об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с проблемами со здоровьем у генерала и необоснованностью предъявленных ему обвинений. Музраев назвал признательные показания Ремезова "формой мести" и рассказал, что ранее расследовал дело о поджоге и привлек его к уголовной ответственности.