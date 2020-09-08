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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Источник: состояние здоровья Ефремова позволяет ему отбывать наказание в колонии

В настоящее время он находится на карантине в СИЗО-5 "Водник", в котором будет дожидаться вступления приговора в силу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительной системе.

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"Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания", - сказал собеседник агентства. Как уточнил источник в медицинских кругах, Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких.

В настоящее время Ефремов находится на карантине в СИЗО-5 "Водник", в котором будет дожидаться вступления приговора в силу. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что приговор будет обжалован.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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