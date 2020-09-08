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ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита обжаловала приговор Ефремову

Михаил Ефремов (слева) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (слева)
© Антон Новодережкин/ТАСС

Защита обжаловала приговор актеру Ефремову - адвокат.

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