Прокуратура и СК поверяют видео с избиением ребенка в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы и следователи начали проверку видеозаписи с избиением матерью своего ребенка.

"Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по обстоятельствам, опубликованным в одной из социальных сетей", - сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В этом сообщении было указано, что нетрезвая женщина забыла выключить веб-камеру после трансляции и избила ребенка в прямом эфире. Видео избиения также размещено в соцсети.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сказала Нефедова.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова в свою очередь сообщила журналистам, что по этому инциденту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.