Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Помещенный в столичный СИЗО номер 5 "Водник" актер Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП, предварительно договорился с руководством изолятора, что прочитает арестантам и работникам пьесу Ивана Охлобыстина про баню, которую тот написал специально для актера. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Посетили Михаила Ефремова в СИЗО номер 5 "Водник". Он успел встретиться с руководителем изолятора и они предварительно договорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу под названием "Пар", которая написана Охлобыстиным специально для Ефремова, это пьеса про баню", - сказала Литвинович.

Ефремова поселили в карантинную камеру, где уже сидят еще два человека - гражданин России и гражданин Белоруссии. Литвинович отметила, что камера хорошая, в ней недавно был ремонт, там есть телевизор и чайник. Сам актер чувствует себя нормально, настроение у него не подавленное. На ужин он ел селедку с картошкой.

По прибытии в изолятор актеру сделали анализы на коронавирус, флюорографию, замерили давление и сделали ЭКГ. Давление и кардиограмма были в норме.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей.