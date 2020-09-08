В ОНК сообщили, что Ефремов может отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в законную силу. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Ввиду назначения наказания в виде колонии общего режима, вероятнее всего Ефремов этапирован будет в одно из учреждений ФСИН Московской области, в Москве нет колоний общего режима, только колония-поселение в Зеленограде. Однако при нынешних обстоятельствах, если Михаил Олегович не будет иметь взысканий в СИЗО, то при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора, существует возможность оставить отбывать его в хозотряде СИЗО-5", - сказал он.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП, имевшем место 8 июня на Смоленской площади, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей.