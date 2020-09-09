В Торонто задержали мужчину с мачете

ОТТАВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция канадского Торонто задержала мужчину, который таранил на своем автомобиле другие машины на шоссе, а также угрожал одной из женщин мачете. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Полиции поступил звонок от перепуганной женщины, которая сообщила, что некий мужчина, который, возможно, находится в неадекватном состоянии, таранит ее машину на одном из городских шоссе. Также он показывал ей мачете и словесно угрожал.

Патрульные оперативно прибыли к месту происшествия, но этот человек начал врезаться и в их машины. В итоге стражам порядка удалось заблокировать автомобиль нарушителя. При его задержании ранения получил один из патрульных, но их характер не уточняется. Других подробностей инцидента пока не сообщается.