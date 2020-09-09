В СТД считают, что процесс по делу Ефремова станет для многих поучительным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова станет для многих поучительной историей. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Ефремов был приговорен во вторник к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП.

"С моей точки зрения, Миша Ефремов - мужественный человек. Я видел, что ему по-настоящему больно. Но то, что он виноват - подтвержденный факт. К сожалению, приговор оказался более суровым, чем я представлял. Процесс, за которым следила вся страна, будет поучительным для нас. Надеюсь, что эта история научит многих. Прежде всего тому, что не прощает жизнь", - сказал он.

Калягин добавил, что он старался следить за этим процессом. "Многое я не понимал. Многое меня возмущало. Особенно, пошлая защита. Миша Ефремов - правдивый, органичный актер. А вокруг него было много фальши", - отметил он.

Глава СТД поделился, что ему очень больно, что случилась такая ситуация. "Но, что произошло, то произошло. Мне кажется, Миша Ефремов в виду органики своего таланта давно все понял. Но актерские амбиции, по-видимому, давали ему надежду на благоприятный исход", - предположил собеседник агентства.