Полиция предъявила обвинения задержанному после поножовщины в Бирмингеме

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании предъявили обвинения в убийстве и нескольких покушениях на убийство мужчине, задержанному после серии нападений на людей с холодным оружием в Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник вечером полицией графства Уэст-Мидлендс.

"Мы предъявили задержанному обвинения в убийстве 23-летнего Джейкоба Биллингтона - одного из восьми человек, получивших ножевые ранения в центре Бирмингема в ночь на воскресенье", - говорится в документе.

27-летний Зефаная Маклауд в среду предстанет перед судом.

В результате поножовщины в городе в ночь на воскресенье погиб один человек, еще семь получили ранения. Состояние двух оценивается врачами как критическое, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Четверо человек к настоящему времени выписаны из больницы.

Полиция ведет расследования нападений, ранее сообщила о том, что не обнаружила "совершенно никаких указаний на то, что они связаны с терроризмом". По словам старшего суперинтенданта полиции Бирмингема Стива Грэма, действия преступника похожи на неизбирательную атаку, мотивы которой еще только предстоит установить.