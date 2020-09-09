На Сахалине проверят информацию о жестоком обращении с ребенком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция, следователи и прокуратура Сахалина организовали проверки информации о жестоком обращении с ребенком со стороны его матери. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службах правоохранительных органов.

Во вторник в интернете появилось видео, на котором женщина держит за ногу своего сына и волоком тащит его по улице. Действие происходило в городе Долинске на юге Сахалина на глазах у прохожих. Имеется также запись камеры наблюдения.

"Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении; решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Как сообщили в областном управлении МВД России, сейчас полиция занимается установкой личности женщины и ребенка. В прокуратуре региона добавили, что в ходе проверки также дадут оценку действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики.