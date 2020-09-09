Еще в одном районе Приморского края ввел режим ЧС из-за подтоплений после тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прохождения тайфуна "Хайшэнь" ввели власти Пограничного района Приморского края, сообщил ТАСС в среду глава района Олег Александров.

"Вчера вечером мы ввели режим ЧС на всей территории района. У нас серьезно поднялась река, на вчерашний вечер было 12 обращений от жителей о подтоплениях, но сегодня люди продолжают подходить, пишут заявления", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, режим ЧС действует кроме Пограничного также в Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах, Находке и в 14 селах Уссурийского городского округа.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" в ночь на вторник принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. Сейчас вихрь ушел в сторону КНР. Тем не менее, из-за сильных дождей синоптики прогнозировали опасное повышение уровней воды в реках в Уссурийском и Ханкайском районах.

Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставалось до 100 тыс. жителей региона.