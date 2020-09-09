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Из аэропорта Хабаровска после сообщения о "минировании" эвакуировали 500 человек

По словам представителя аэропорта, ожидаются задержки семи рейсов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сообщение о "минировании" терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска и нескольких воздушных судов поступило утром в среду на электронную почту организации. Эвакуировали около 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Проведена эвакуация пассажиров и персонала. На месте работают оперативные службы. Для удобства ожидания окончания оперативных мероприятий мы организовали автобусы (чтобы люди не промокли под дождем). Ожидается, что будет задержано семь рейсов", - сообщил представитель аэропорта.

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