Тайфун повредил около 2 тыс. домов в восточной провинции КНДР

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 тыс. домов в восточной провинции КНДР Хамгён-Намдо оказались поврежденными или разрушенными в результате воздействия тайфуна "Майсак", который обрушился на территорию страны в начале сентября. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, такие данные были озвучены в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.

Отмечается, что тропический шторм также повредил мосты, автомобильные и железные дороги в этом регионе, что серьезно нарушило транспортное сообщение. Лидер страны распорядился к декабрю завершить восстановительные работы в провинции и построить новые дома на месте разрушенных. К работам будут привлечены военнослужащие Корейской народной армии (КНА).

Тайфун "Майсак", обрушившийся в начале сентября на Японию, Южную Корею, КНДР, а также Приморье, привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.