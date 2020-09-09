Экс-глава Сахалинской области потребовал в суде разъяснения по каждому пункту обвинения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в среду утром потребовал в суде разъяснения по каждому пункту представленного ему обвинения в рамках второго коррупционного уголовного дела. Без этого подсудимый отказывается объявлять, признает он вину или нет, сообщает корреспондент ТАСС.

"Я имею право знать, в чем меня обвиняют. В обвинительном заключении я вижу только автоматическое переписывание статей Уголовного кодекса. Я хочу получить разъяснение по каждому пункту обвинения: какие конкретно действия, когда и по отношению к кому я совершал. Как только я получу разъяснение, я приму решение, признать или не признать вину", - обратился Хорошавин к судье.

С позицией подзащитного согласилась адвокат Ольга Артюхова. Она заявила, что обвинительное заключение не конкретизировали, поэтому Хорошавин не может высказать свое отношение к нему.

Второй присутствующий на заседании фигурант уголовного дела - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин - вину в суде признавать не стал.

Материалы второго уголовного дела передали в суд в апреле этого года. Предварительные судебные слушания должны были начаться 4 июня, но их несколько раз переносили по разным причинам. Суд 25 августа назначил на 3 сентября первое заседание, которое тоже вынуждены были перенести на 7 сентября из-за состояния здоровья адвоката Артюховой. В понедельник заседание состоялось, защита потребовала возврата материалов уголовного дела прокурору в связи с выявлением грубых нарушений в процессе расследования. Судья Галина Мастеркова в удовлетворении ходатайств отказала.

Обвинения

По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших выставить свои кандидатуры на выборах депутатов гордумы. Всего было получено более 100 млн рублей. Фигурантами уголовного дела являются Хорошавин и Лескин. Еще двух участников группы объявили в международный розыск.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным по первому уголовному делу о получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей. Областной суд оставил приговор без изменений.