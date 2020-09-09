В Приморье после тайфуна семь сел остаются отрезанными от дорожного сообщения

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Проливные дожди и подъем уровней рек, которые спровоцировал прошедший над Приморским краем тайфун "Хайшэнь", привели к переливам на дорогах в нескольких районах, где отрезанными остаются семь населенных пунктов, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В Уссурийском городском округе из-за переливов на трассе Борисовка - Кугуки - Линевичи - Утесное отрезаны села Кугуки и Линевичи, альтернативного проезда нет. Переливы на дорогах отрезали села Яконовку, Богатырку и Монакино. К этим селам также нет альтернативного проезда. В Ханкайском районе нет проезда по дороге Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово, отрезанными остаются села Дворянка и Комиссарово", - говорится в сообщении.

Часть дорог недоступна в Пограничном, Хасанском и Партизанском районе, но там до всех населенных пунктов есть альтернативный проезд. По информации предприятия "Примавтодор", сейчас дорожники отсыпают подъезды к мостам, грейдируют проезжую часть, там, где она повреждена водой. Там, где наблюдаются переливы через дороги, дежурит техника, и как только сойдет вода, рабочие приступят к ремонту.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" в ночь на вторник принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. Сейчас вихрь ушел в сторону КНР. Тем не менее, из-за сильных дождей синоптики прогнозировали опасное повышение уровней воды в реках в Уссурийском и Ханкайском районах.

Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставалось до 100 тыс. жителей региона. Режим ЧС после двух прошедших через Приморье тайфунов действует в Пограничном, Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах, Находке и в 14 селах Уссурийского городского округа.