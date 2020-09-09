В Забайкалье двое осужденных сбежали из колонии-поселения

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин, осужденных на 16,5 и 5 лет лишения свободы, сбежали из колонии-поселения ИК-7 в поселке Оловянная Забайкальского края, сообщила журналистам в среду пресс-служба УФСИН по региону.

"9 сентября во время проведения утреннего подъема в изолированном участке, функционирующем как колония-поселение ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю, было выявлено отсутствие Кабакова Артема Александровича, 1987 года рождения, и Пимахова Игоря Юрьевича, 1969 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Кабаков получил 16 лет и 6 месяцев колонии за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж. Пимахова приговорили к 5 годам за смертельное ДТП.