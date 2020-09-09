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Полицейские в Иркутской области изъяли более 400 кг нелегальной черной икры

Груз передали на ответственное хранение до выяснения обстоятельств происхождения

ТАСС, 9 сентября. Полицейские в Слюдянском районе, расположенном на берегу Байкала, изъяли более 400 килограммов нелегальной черной икры, сообщает в среду пресс-служба главного управления МВД Иркутской области.

"В Приангарье полицейские изъяли более 400 килограммов черной икры сомнительного происхождения. В настоящий момент 46-летний водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие товарно-транспортных документов и по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарных правил с наложением штрафа", - говорится в сообщении.

Груз в пищевых контейнерах без маркировки среди свежемороженой рыбы находился в остановленном полицейскими на стационарном посту "Рубеж" автомобиле "Скания" с полуприцепом. Сопроводительных документов на икру у водителя не было. Груз передали на ответственное хранение до выяснения обстоятельств происхождения.

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