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В Юте полицейский несколько раз выстрелил в подростка с аутизмом

В результате ребенка доставили в больницу с ранениями лодыжек, плеча, кишечника и мочевого пузыря

ТАСС, 9 сентября. Сотрудник полиции американского города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) нанес огнестрельные ранения 13-летнему подростку с аутизмом, у которого случился нервный срыв. Об этом сообщает телеканал КUTV.

По его данным, 4 сентября мать 13-летнего Линдена Кэмерона, страдающего синдромом Аспергера (одна из форм аутизма), вызвала полицию и службу экстренного реагирования, после того как у ее сына случился нервный срыв. Женщина заявила, что проинформировала прибывших на место полицейских об особенностях психики ее ребенка и подчеркнула, что он безоружен и его надо доставить в больницу. Вскоре после этого она услышала, как один из полицейских скомандовал ее сыну опуститься на землю, затем раздались несколько выстрелов. По словам матери, Кэмерон был доставлен в больницу с ранениями лодыжек, плеча, кишечника и мочевого пузыря.

В полиции города утверждают, что им поступило сообщение о подростке с нервным приступом, "угрожавшим нескольким людям оружием". При этом представитель полиции штата, заявил, что не имеет сведений об обнаружении на месте инцидента оружия. Он добавил, что полиция начала расследование происшествия.

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