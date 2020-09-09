В Хабаровске большегруз повредил 13 автомобилей из-за неисправных тормозов

ТАСС, 9 сентября. Грузовой автомобиль в Хабаровске повредил 13 автомашин в центре города из-за неисправных тормозов. Пострадавших нет, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

"Со слов водителя, у управляемого им транспортного средства возникла неисправность тормозной системы, в результате чего большегрузный автомобиль совершил неконтролируемый откат и столкнулся с движущимися автомобилями, наезд на припаркованные транспортные средства, а также столкновение с опорой электрического освещения. В результате дорожного происшествия пострадавших не зарегистрировано, механические повреждения получили самосвал и 13 транспортных средств", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на Калинина при движении со стороны Уссурийского бульвара в сторону Ленина. Установили, что 41-летний водитель грузовика лишен права управления с 2016 года. На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, обстоятельства происшествия уточняются.