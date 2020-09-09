В Иркутске фиксируют подтопления из-за увеличения пропуска воды через ГЭС

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Частичное затопление трех островов, где находятся частные дома и рыборазводная ферма, произошло в Иркутске из-за увеличения пропуска воды через ГЭС на реке Ангаре. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в результате увеличения сбросных расходов иркутского гидроузла на реке Ангаре в нижнем бьефе наблюдается частичное затопление территории острова Бабр, на котором расположена рыборазводная ферма, а также на островах Елизовский и Кривой - затопление пониженных участков прибрежной зоны, огородов с насаждениями", - говорится в пресс-службе.

На Иркутской ГЭС 2 сентября увеличили пропуск воды с 2 400 до 2 500 куб. м/с в связи с повышенной водностью озера Байкал. На сегодняшний день объем пропуска составляет 2 700 куб. м/с. В связи с возможными подтоплениями оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. В прилегающих к береговой полосе районах и садоводствах население информируют о ситуации и правилах поведения при угрозе подтопления.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, которая вытекает из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения станции образуют Иркутское водохранилище.