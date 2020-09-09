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Бывшую главу фирмы в Якутии приговорили к 4 годам колонии за растрату средств дольщиков

Экс-гендиректор строительной компании расходовала сумму около 180 млн рублей, принадлежащих 142 дольщикам, не по целевому назначению

ТАСС, 9 сентября. Суд в Якутии приговорил бывшего гендиректора строительной компании к четырем годам лишения свободы в колонии за нецелевое использование около 180 млн рублей участников долевого строительства, в результате чего пострадали 142 человека, сообщается в среду на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"Установлено, что подсудимая использовала собранные от участников долевого строительства трех многоквартирных домов денежные средства в сумме около 180 млн рублей не по целевому назначению. Были израсходованы на другие цели, в том числе строительство кинотеатра и оборудования для него, теплой автостоянки, школы бокса, другого многоэтажного дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство трех жилых домов, которое финансировали участники долевого строительства, так и не завершилось. Возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия.

"Верховным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрены апелляционные жалобы защитников бывшего генерального директора ООО "Симиир" на обвинительный приговор, которым она была осуждена к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Верховным судом республики апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а приговор Якутского городского суда без изменения, который в настоящее время вступил в законную силу", - сообщается на сайте прокуратуры.

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