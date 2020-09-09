Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку со следствием

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей - менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев - дали признательные показания и заключили сделку со следствием. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

"6 августа Валентина Чернышова и 21 августа Роман Емашев подали ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следователю Смирновой Л. В., которая вынесла постановления, утвержденные и.о. руководителя ГСУ СК РФ Колесниковым Д. В. и направленные заместителю генерального прокурора, - сказал защитник. - В постановлениях говорится, что обвиняемые полностью признают свою вину, обязуются содействовать следствию, изобличить соучастников, сообщить о их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по якобы организации торговли несовершеннолетними детьми".

По мнению защиты обвиняемых, Чернышову и Емашева пойти на такой шаг побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую и "разъяснение существующей практики отсутствия оправдательных приговоров".

"При назначении наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать половины максимального срока, то есть не больше 7,5 года от максимума в 15 лет в рамках вменяемой фигурантам статьи УК РФ ("Торговля людьми")", - уточнил Трунов. Он добавил, что ранее заключившие сделку со следствием менеджер и юрист компании "Росюрконсалтинг" настаивали на отсутствии в их деле состава преступления.

Кроме того, Трунов заявил ТАСС, что, по мнению остальных обвиняемых и их защитников, "Росюрконсалтинг" и ее сотрудники занимались законной деятельностью по сопровождению разрешенного в России суррогатного материнства.

"Все дети, рожденные данным методом, живут в семьях и воспитываются их родителями, о чем свидетельствуют имеющиеся у защиты доказательства, подтвержденные генетическими экспертизами, фото- и видеоматериалами", - сказал юрист. Остальные пять фигурантов не признают себя виновными и настаивают, что в их действиях не было состава преступления.

В среду и четверг Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста всем обвиняемым сроком на три месяца.

Объединенные дела

По делу арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, объявлен в федеральный розыск. Как сообщал Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.