В офисе "Открытой России" в Москве проводят обыск по делу ЮКОСа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис организации "Открытая Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Обыск проходит в московском офисе "Открытой России" по делу ЮКОСа", - сказал он.

Следственный комитет уже неоднократно проводил обыски у членов "Открытой России", которые, как сообщалось, были связаны с делом ЮКОСа.

"Открытая Россия" - российское общественное объединение, финансируемое на пожертвования экс-руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.