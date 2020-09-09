В Амурской области возбудили уголовное дело из-за затягивания капремонта жилого дома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении и.о. руководителя Фонда капитального ремонта, который, несмотря на решение суда, не приступил к работам по капремонту многоэтажного жилого дома, сообщается в среду на сайте прокуратуры Амурской области.

"Дознавателем специализированного отдела по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда"). Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Благовещенска", - говорится в сообщении.

Жильцы многоквартирного дома по адресу: Зейская, 295, неоднократно обращались с просьбой провести ремонт многоэтажки, так как с фасада отслаивались кирпичи. По требованию прокурора Благовещенска дом был обследован и включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества. Но к работам организация не приступила.

В воскресенье с многоквартирного дома вновь посыпались кирпичи, на место выезжали спасатели, на проблему отреагировал мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, "решение может быть только одно - немедленные работы по укреплению фасада". "Есть заключение экспертизы, есть проект, выделены средства. На сегодня есть только одно препятствие на пути ремонта - Фонд капитального ремонта. Их позицию не разделяю", - отметил Имамеев.