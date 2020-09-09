На острове Лесбос сгорел крупный лагерь мигрантов

АФИНЫ, 9 сентября. /ТАСС/. Возникший минувшей ночью пожар уничтожил крупный лагерь мигрантов в Мориа на греческом острове Лесбос, без жилья остались проживавшие там 12,5 тыс. человек. Об этом сообщило в среду греческое государственное телевидение ERT.

Пожар возник примерно в 02:00 ночи по местному времени (совпадает с мск). Лагерь практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини.

Предполагают, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными коронавирусом и будут изолированы вместе с членами своих семей. Некоторые отказались идти на изоляцию. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, двигаясь в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса.

Ночью загорелись палатки, в результате пожара была уничтожена вся инфраструктура лагеря.

Правительство проведет в среду в 09:30 совещание в резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса - Дворце Максима - для обсуждения ситуации с лагерем в Мориа. Согласно сообщению пресс-службы кабинета, в совещании примут участие министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис и его заместитель Никос Хардалиас, министр здравоохранения Василис Кикилиас, министр по вопросам миграции и убежища Нотис Митаракис, руководитель Национальной разведслужбы Панайотис Контолеон, руководитель генерального штаба национальной обороны Константинос Флорос, глава МВД Такис Теодорикакос. "Будет изучена ситуация в Мориа и меры, которые будут приняты для ее урегулирования", - говорится в сообщении.

Официальный представитель правительства Стелиос Пецас сообщил ERT, что на острове объявлено чрезвычайное положение, всем беженцам и мигрантам запрещено покидать Лесбос, поскольку тестирование на коронавирус не было завершено.