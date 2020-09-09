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Обновлено 

В многоквартирном доме в Темрюке обрушился балкон

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Балкон многоквартирного дома обрушился в городе Темрюке Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в МВД по региону в среду.

"Произошло разрушение балкона, по данному факту организовано проведение проверки. По предварительным данным, пострадали два человека, среди которых один несовершеннолетний", - сообщили в ведомстве.

В администрации Темрюкского района ТАСС уточнили, что обрушился балкон на третьем этаже дома по улице Чернышевского, пострадал мужчина, у него перелом руки, и семилетний ребенок, которого доставили с травмами в больницу Новороссийска.

"Дом 1964 года постройки. В нем проживают более 70 человек, из них 19 несовершеннолетних. Домовладение находится на самоуправлении жильцов", - пояснили в администрации.

В новость внесены изменения (10:49 мск) - добавлены подробности.

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