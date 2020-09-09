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ДТП с участием Михаила Ефремова

Жалоба защиты на приговор Ефремову поступила в суд

Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, дату слушаний пока не назначили

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы получил жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за гибель человека в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В суд поступила жалоба адвоката Эльмана Пашаева, в которой он просит отменить приговор", - сказала собеседница агентства.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена. Пашаев ранее сообщил ТАСС, что подал краткую апелляционную жалобу на приговор.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей. Сейчас актер содержится в СИЗО-5 "Водник".

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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