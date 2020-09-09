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В Ялте башенный кран повредил линию электропередачи

Крановщик в результате инцидента не пострадал. При этом без света временно остались свыше 43 тыс. человек

ТАСС, 9 сентября. Специалисты Крымэнерго восстановили электроснабжение в Ялте, нарушенное в результате повреждения высоковольтной линии башенным краном. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Крымэнерго.

Инцидент произошел во вторник, но о нем стало известно только сегодня. "7 сентября в Ялте в результате повреждения 110 кВ линии Симферопольская - Ялта без электроснабжения оказались более 43 тыс. потребителей. По предварительной информации, причиной аварийного отключения электроснабжения явилось выполнение работ сторонней организацией с применением башенного крана вблизи охранной зоны высоковольтной линии", - сказали в пресс-службе.

Бес света остались сотни жилых домов и десятки учреждений. В данный момент электроснабжение полностью восстановлено. Крановщик чудом не пострадал, отметили в Крымэнерго. На предприятии добавили, что для высоковольтных линий мощностью 110 кВ охранная зона составляет 20 м.

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