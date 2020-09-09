Обвиняемый в нападении на женщин в парках житель Нижнекамска частично признал вину

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Житель Нижнекамска Республики Татарстан, обвиняемый в нападении на женщин, признал вину частично, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Представитель прокуратуры [в ходе слушания дела] огласил предъявленное подсудимому обвинение. Мужчина свою вину признал лишь частично, пояснив, что не догадывался о беременности потерпевших", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Татарстану, мужчина обвиняется в совершении преступлений по п. "б" ч. ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападал в общественных местах на беременных женщин, избивая их. Всего от действий мужчины пострадали четыре женщины, причем одну из них он избил на глазах пяти ее малолетних детей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ранее сотрудники полиции дважды выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления по заявлению одной из потерпевших. Следственные органы СКР по Татарстану возбудили в отношении должностных лиц управления МВД по Нижнекамскому району уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").