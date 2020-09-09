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Экс-главу антикоррупционного отдела ростовской прокуратуры осудили за взятку на девять лет

Суд также наложил на Андрея Прокуратова штраф в размере 7 млн рублей и лишил его права занимать определенные должности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Пролетарский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрея Прокуратова к девяти годам лишения свободы за взяточничество. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Прокуратову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде, добавив, что на бывшего сотрудника надзорного ведомства наложен штраф в размере 7 млн рублей, он также лишен права занимать определенные должности.

Прокуратов был задержан в мае 2018 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд установил, что Прокуратов получил через посредника взятку за помощь в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, находящегося в производстве следователей регионального управления СК РФ.

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