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Reuters: в результате столкновения парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек

По сведениям источников, среди жертв пятеро детей и три женщины

ТАСС, 9 сентября. Паром перевернулся после столкновения с груженным песком судном в среду в реке в 160 км от столицы Бангладеш Дакки. Как со ссылкой на местную администрацию передает агентство Reuters, в результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, многие числятся пропавшими без вести.

По сведениям источников, среди жертв пятеро детей и три женщины. В сообщении отмечается, что на борту парома находились около 40 пассажиров. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные мероприятия.

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Бангладеш
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