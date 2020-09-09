ТАСС, 9 сентября. Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в Бобровском районе Воронежской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"В 11:40 мск пожар в Бобровском районе Воронежской области локализован на площади 130 гектаров", - сказали в МЧС.

Природный пожар в Бобровском районе Воронежской области возник в понедельник в пойменных низинах реки Битюг, где имеются болота и залежи торфа. С небольшими очагами удавалось справляться, но из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с площадь пожара резко выросла, сначала до 5 га, а во вторник - до 20 гектаров. Огонь быстро перешел через русло реки на противоположный берег, площадь возгорания увеличилась к вечеру вторника до 130 гектаров.

В настоящее время на месте пожара работают 125 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России 73 человека и 18 единиц техники, среди которой также самолет Бе-200.