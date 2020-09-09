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СК предъявил обвинение замминистра энергетики Тихонову в хищении более 600 млн рублей

Следствие будет добиваться его ареста
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 600 млн рублей и будет добиваться его ареста. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, дело связно с хищением не менее 603 млн рублей бюджетных средств, выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России для создания информационной системы.

"Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Она сообщила, что помимо Тихонова, также задержаны его советник Роман Рыжков, вице-президентов АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Тихонов в момент совершения инкриминируемого ему деяния был директором ФГБУ РЭА. "Тихонов попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы", - сообщила Петренко. Замминистра был обнаружен при обыске в его квартире. В оперативно-разыскных мероприятиях были задействованы сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД России. "По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела", - сказала Петренко.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Тихонов на допросе вину не признал. По данным Общественной наблюдательной комиссии, чиновника допрашивали всю ночь. Он содержится в ИВС на Петровке. 

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