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В Забайкалье поймали одного из двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения

Сотрудники отдела розыска регионального УФСИН задержали Артема Кабакова, который отбывал в колонии наказание за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Забайкальскому краю в среду задержали одного из двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления Вадим Пулым.

О побеге мужчин из ИК-7 в поселке Оловянная стало известно при утреннем подъеме 9 сентября. Артем Кабаков и Игорь Пимахов приговорены к 16,5 и 5 годам соответственно. Первый отбывает наказание за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж, второй - за смертельное ДТП.

"Сотрудники отдела розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в районе 17:00 (11:00 мск) задержали в районе поселка Рудник Кадала осужденного Кабакова. Он передвигался пешком по трассе Чита - Иркутск", - сказал Пулым.

Поиски второго осужденного продолжаются.

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