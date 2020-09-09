В Забайкалье поймали одного из двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Забайкальскому краю в среду задержали одного из двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления Вадим Пулым.

О побеге мужчин из ИК-7 в поселке Оловянная стало известно при утреннем подъеме 9 сентября. Артем Кабаков и Игорь Пимахов приговорены к 16,5 и 5 годам соответственно. Первый отбывает наказание за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж, второй - за смертельное ДТП.

"Сотрудники отдела розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в районе 17:00 (11:00 мск) задержали в районе поселка Рудник Кадала осужденного Кабакова. Он передвигался пешком по трассе Чита - Иркутск", - сказал Пулым.

Поиски второго осужденного продолжаются.