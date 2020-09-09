Минэнерго окажет максимальное содействие в расследовании дела замминистра Тихонова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено оказать максимальное содействие правоохранителям в расследовании дела замминистра энергетики Анатолия Тихонова и готово предоставить все необходимые документы. Об этом сообщило Минэнерго.

"В связи с опубликованной Следственным комитетом Российской Федерации информацией Минэнерго России сообщает, что министерство будет оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела и представит все необходимые для установления истины документы", - говорится в сообщении.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении 603 млн рублей, выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России для создания информационной системы, и будет добиваться его ареста.

Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Она добавила, что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тихонов с 2014 по 2019 год возглавлял ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго РФ. В июле 2019 года назначен заместителем министра энергетики.