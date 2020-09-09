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В Чистополе прокуратура проверяет сведения о возгорании школьного автобуса

Ранее в соцсетях появилось фото стоящего на трассе автобуса, в подписи к которому говорилось, что он загорелся утром 9 сентября, когда внутри находились дети из сел Средний Толкиш и Малый Толкиш

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Прокурор города Чистополь в Татарстане проверит информацию о возгорании школьного автобуса с учащимися в салоне, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокурору Чистополя поручено проверить информацию об инциденте со школьным автобусом. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", -- говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились фотографии стоящего на трассе автобуса. В комментарии к снимкам говорилось, что он загорелся утром. Автобус якобы забрал детей из сел Средний Толкиш и Малый Толкиш, они едва успели выбежать из горящего транспортного средства.

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