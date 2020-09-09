В Ингушетии возбудили дело после гибели трех человек при взрыве газа на мини-заводе

МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели трех человек при взрыве бытового газа во вторник на мини-заводе в селе Экажево, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, в результате хлопка на предприятии в селе Экажево (ч. 3 ст. 216 УК РФ.)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, причиной взрыва явилась утечка бытового газа при эксплуатации рабочего оборудования.

"Установлено, что на территории цеха по производству пенобетонных блоков, расположенного в районе новостроек сельского поселения Экажево, в результате утечки бытового газа из производственной печи произошло возгорание и хлопок. Находившиеся на территории указанного цеха 34, 38 и 45 лет работники получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте", - уточняет пресс-служба.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.