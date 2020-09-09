Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, трое получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сакском районе Крыма, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии на автодороге Митяево - Трудовое поступило в службу спасения в 11:23.

"Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Peugeot Partner. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителю Peugeot потребовалась деблокация при помощи специального оборудования. Все пострадавшие были доставлены в Сакскую районную больницу.