{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Крыму

Авария произошла на автодороге Митяево - Трудовое

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, трое получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сакском районе Крыма, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии на автодороге Митяево - Трудовое поступило в службу спасения в 11:23.

"Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Peugeot Partner. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителю Peugeot потребовалась деблокация при помощи специального оборудования. Все пострадавшие были доставлены в Сакскую районную больницу.

Теги
РоссияКрым
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
СК завершил дело экс-мэра Норильска, обвиняемого в халатности из-за утечки топлива
Оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд
Читать полностью