Число жертв отравления алкоголем в Армении увеличилось до 18

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Число умерших от алкогольной интоксикации в Ереване, Армавире и Котайке достигло 18 человек, всего отравились 46 человек. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

"С 31 августа по 5 сентября в Армении было зарегистрировано 46 случаев отравления алкоголем (метанолом), 18 из которых закончились летальным исходом. В настоящее время лечение проходят пять пациентов", - отметила она.

В субботу сообщалось, что в Армавире, Ереване и Котайкской области страны умерли 17 человек, которые употребляли "алкоголь неизвестного происхождения". Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. По подозрению в продаже контрафактной водки был арестованы трое граждан.