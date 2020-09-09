Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на съемках в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Причиной пожара на съемочной площадке с декорациями "Главкино" в Подмосковье стало неосторожное обращение с огнем, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"У них стояла бочка с водой, потому что по сценарию они должны были тушить постройку. И пока горение было контролируемым, его тушили актеры в костюмах опричников", - сказали в ведомстве. В какой-то момент пожар вышел из-под контроля и съемочной группе пришлось вызвать пожарных. В главке уточнили, что сообщение о пожаре к ним поступило в 04:11 мск, а первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 04:27 мск. Полностью ликвидировать пожар удалось в 06:50 мск.

Пожар на съемках многосерийного фильма "Грозный" для телеканала "Россия" на киностудии "Главкино" носил постановочный характер, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе телеканала. В декорациях снимали сцену пожара в Москве в XVI веке, по правилам безопасности на съемочной площадке присутствовала пожарная техника и дежурили сотрудники МЧС, а сам огонь контролировался бригадой пиротехников. "Во время съемок никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе телеканала.

В ночь на среду на 26-м км Новорижского шоссе произошло возгорание декораций на открытом воздухе на площади 800 кв. м. В 05:32 мск пожар локализовали, в 05:41 мск ликвидировали открытое горение. Это второй подобный пожар в этом году. 7 июня в поселке Горки Ленинские в Подмосковье горели кинодекорации на складе. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

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