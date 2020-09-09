В Татарстане загорелся школьный автобус

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Школьный автобус с детьми загорелся в Чистопольском муниципальном районе Татарстана, несовершеннолетних удалось вывести из салона автобуса. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 07:58 мск произошло ДТП с горением в Чистопольском районе вблизи села Фиков Колок. В школьном автобусе ПАЗ находились 18 человек, из них 16 детей. Ехали из села Малый Толкиш в деревню Фиков Колок, чтобы забрать еще двух детей. Далее должны были направиться в школу села Александровка. В движении загорелся моторный отсек, совмещенный с кабиной водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и сопровождающий педагог оперативно среагировали на ситуацию, эвакуировали детей и провели тушение подручными средствами, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Предварительная причина возгорания - неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Отдел образования оперативно предоставил для перевозки школьников машину Fiat", - добавили в пресс-службе.

Ранее прокурору города Чистополь поручили проверить информацию об инциденте, сообщили журналистам в пресс-службе республиканской прокуратуры. В свою очередь, Чистопольский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Татарстану организовал доследственную проверку после появления сообщения в СМИ.