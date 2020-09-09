СК завершил дело экс-мэра Норильска, обвиняемого в халатности из-за утечки топлива

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиняемого в халатности из-за утечки топлива в мае на ТЭЦ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Норильска Рината Ахметчина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в ведомстве.

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов. Следствие считает, что Ахметчин до 31 мая, зная о разливе топлива, не ввел режим ЧС и не организовал работы по ликвидации и предотвращению загрязнения дизелем грунта и акватории рек в Норильске. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении еще семи фигурантов, в том числе директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера станции Алексея Степанова, его заместителя Юрия Кузнецова, начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина.