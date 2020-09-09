На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Организатор сообщества, продвигающего неформальное движение криминальной направленности АУЕ, приговорен к семи годам лишения свободы впервые после запрета АУЕ в РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ. Другие фигуранты дела также приговорены к реальным срокам.

"Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности"), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - говорится в сообщении.

Бабарика создал сообщество под названием АУЕ в 2011 году, в него вошли его супруга и Зуев. С ноября 2011 по май 2018 года мужчина опубликовал около 30 тыс. материалов, "в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Его супруга разместила около 2 тыс. материалов на тему экстремистского движения с марта 2017 года. Зуев производил продукцию с символикой движения и продавал ее, выручив по меньшей мере 80 тыс. рублей, Бабарике удалось продать товаров еще по меньшей мере на 30 тыс. рублей.

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев. Кроме того, суд запретил Николаю Бабарике в течение четырех лет создавать и модерировать сообщества в интернете, его жена и Зуев не смогут этим заниматься в течение трех лет.

В августе 2020 года движение АУЕ в России было признано экстремистским. Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.