Автобус и легковая машина столкнулись в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в автобус в Москве, пострадали водители обоих транспортных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 09:50 на 11-м км автодороги Звенигород - Аксиньино в районе Николиной горы водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с отъезжающим от остановки пассажирским автобусом.

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали водитель автомобиля Nissan и водитель автобуса", - рассказали в ведомстве.

Затруднения движения на месте аварии нет, ее точные причины устанавливаются.