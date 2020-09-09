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Автобус и легковая машина столкнулись в Москве

По предварительным данным, пострадали оба водителя

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в автобус в Москве, пострадали водители обоих транспортных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 09:50 на 11-м км автодороги Звенигород - Аксиньино в районе Николиной горы водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с отъезжающим от остановки пассажирским автобусом.

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали водитель автомобиля Nissan и водитель автобуса", - рассказали в ведомстве.

Затруднения движения на месте аварии нет, ее точные причины устанавливаются.

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