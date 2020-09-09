Суд по делу о сексуальном насилии над новгородской журналисткой пройдет в закрытом режиме

ТАСС, 9 сентября. Судебный процесс над бывшим главным редактором регионального интернет-издания "Новгород.ру" Михаилом Боголюбовым, который подозревается в сексуальном насилии над своей коллегой Алиной Щегловой, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенных судов Новгородской области.

Щеглова обратилась в следственное управление СК РФ по Новгородской области с заявлением об изнасиловании. После проверки ведомство возбудило уголовное дело в отношении редактора одной из новгородских муниципальных газет.

"Процесс пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 15 сентября", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на саму Щеглову, ее изнасиловали в ночь на 27 сентября 2019 года.