Энергетики в Приморье восстановили после тайфунов подачу электричества во всех домах

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Аварийные бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) завершили восстановление подачи электричества потребителям после прохождения двух тайфунов через территорию края, сообщает в среду пресс-служба ДРСК.

"Приморские электрические сети завершили аварийно-восстановительные работы в электросетях после прохождения двух тайфунов "Майсак" и "Хайшэнь". Электроснабжение бытовых потребителей от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме. Сегодня энергетики работали по единичным обращениям потребителей в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Партизанском районах", - говорится в сообщении.

В течение последних семи дней энергетики ДРСК восстанавливали сети в круглосуточном режиме. В ходе аварийно-восстановительных работ они убирали с линий электропередачи поваленные ветром деревья, укрепляли опоры, перетягивали провода. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в частном секторе сельской местности.

"Сейчас Приморские электрические сети приступили к оценке объема повреждений на энергообъектах, причиненных стихией, и выявлению участков, требующих срочного ремонта. Все бригады из других регионов остаются на территории Приморского края в качестве дополнительных сил при проведении этих работ. Из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на технике высокой проходимости прибыло восемь бригад", - сообщает пресс-служба.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" в ночь на вторник принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. Сейчас вихрь ушел в сторону КНР. Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер скоростью до 43 м/с и сильные дожди. Без света в разные моменты из-за аварий оставалось до 100 тыс. человек.

Режим ЧС после двух прошедших через Приморье тайфунов действует в Партизанском, Пограничном, Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах и в 14 селах Уссурийского городского округа.