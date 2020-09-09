Суд Москвы продлил до декабря арест трех фигурантов дела о торговле детьми

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил еще на три месяца арест трем фигурантам уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, ходатайство следствия было рассмотрено в закрытом от СМИ режиме.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых Валентины Чернышовой, Кирилла Анисимова и Романа Емашева на срок до 14 декабря", - сказала собеседница агентства.

Аналогичные ходатайства о продлении меры пресечения Лилии Панаиоти, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой, Татьяны Блиновой (находится под домашним арестом) и Владислава Мельникова будут рассмотрены 10 сентября.

Менеджер Чернышова и юрист компании "Росюрконсалтинг" Емашев дали признательные показания и попросили следствие о заключении досудебного соглашения. В рамках сделки со следствием фигуранты обязались содействовать следователям, изобличить соучастников, сообщить о их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по организации торговли несовершеннолетними детьми. По мнению защиты обвиняемых, пойти на такой шаг сотрудников "Росюрконсалтинга" побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую.

Объединенные дела

По делу арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.