ВС 28 сентября определит место рассмотрения иска об изъятии имущества Арашуковых

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России 28 сентября рассмотрит просьбу Генеральной прокуратуры об изменении подсудности при рассмотрении иска об обращении в доход государства имущества почти на 1,5 млрд рублей бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи, передает корреспондент ТАСС.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Назначить заседание на 10:00 мск 28 сентября", - постановил судья.

На заседании, которое, как ожидается, пройдет при личном присутствии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова ВС определит место рассмотрения иска прокуратуры об изъятии их имущества.

Иск Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура по результатам проверки выявила несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества. В связи с этим прокуратурой был предъявлен иск об обращении выявленного имущества в доход государства. Иск был направлен в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении подсудности, поскольку прокуратура посчитала его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможной.

В иске содержится просьба об изъятии имущества Арашуковых общей стоимостью почти 1,5 млрд рублей, приобретенного с 2007 по 2017 год.

Прокуратурой было установлено, что при зарплате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 год в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 год в размере 15 млн 651 тыс. рублей они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. рублей. Согласно иску, в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым приобретено было 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Прокуратура установила, что для сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами имущество регистрировали на родственников, личных водителей и охранников Арашуковых.