СК просит арестовать замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы отправить в СИЗО заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 млн рублей, и других фигурантов дела. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова А. В., Серебрякова В. Ю., Рыжкова Р. В. и Макарова В. П., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие просит избрать в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября", - сказала собеседница агентства.