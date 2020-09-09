Суд в закрытом режиме исследует психолого-психиатрическую экспертизу историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга на выездном заседании в горсуде принял решение исследовать всю психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.
На заседании в среду сторона обвинения начала оглашать данные из экспертизы, однако защита историка заявила, что выступает против оглашения в открытом режиме.
"Суд принимает решение о закрытии судебного заседания на момент исследования заключения", - сказала судья Юлия Максименко.
Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова была проведена в начале года в Центре психиатрии имени Владимира Петровича Сербского в Москве. Специалисты признали его вменяемым. Другие подробности исследования не оглашались.