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Дело историка Олега Соколова

Суд в закрытом режиме исследует психолого-психиатрическую экспертизу историка Соколова

На заседании сторона обвинения начала оглашать данные из экспертизы, однако защита историка заявила, что выступает против оглашения в открытом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга на выездном заседании в горсуде принял решение исследовать всю психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

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На заседании в среду сторона обвинения начала оглашать данные из экспертизы, однако защита историка заявила, что выступает против оглашения в открытом режиме.

"Суд принимает решение о закрытии судебного заседания на момент исследования заключения", - сказала судья Юлия Максименко.

Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова была проведена в начале года в Центре психиатрии имени Владимира Петровича Сербского в Москве. Специалисты признали его вменяемым. Другие подробности исследования не оглашались.

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