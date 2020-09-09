Суд в закрытом режиме исследует психолого-психиатрическую экспертизу историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга на выездном заседании в горсуде принял решение исследовать всю психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о деле историка Соколова

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На заседании в среду сторона обвинения начала оглашать данные из экспертизы, однако защита историка заявила, что выступает против оглашения в открытом режиме.

"Суд принимает решение о закрытии судебного заседания на момент исследования заключения", - сказала судья Юлия Максименко.

Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова была проведена в начале года в Центре психиатрии имени Владимира Петровича Сербского в Москве. Специалисты признали его вменяемым. Другие подробности исследования не оглашались.